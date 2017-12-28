Спортсмен из Елабуги занял первое место на первенстве мира по борьбе на поясах

(Елабуга, 28 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Елабужские борцы привезли медали с первенства мира по борьбе на поясах среди юниоров и юниорок, который проходит в Казани. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 26 стран мира, а вот для елабужан соревнования уже завершились на победной ноте.

В первенстве мира принимали участие два воспитанника ДСЮШ №2. Первым победу одержал Ислам Фаляхов. Он выиграл в полуфинале спортсмена из Узбекистана и в финале чистым броском победил борца из Туркменистана. Елабужанин стал победителем первенства мира в весовой категории до 68 кг.

Также успешно выступил и студент 3-го курса факультета физической культуры и спорта Елабужского института КФУ Абуэхсон Ашурзаде, который занял 3-е место в весовой категории до 75 кг. Отметили золотой медалью и тренера-преподавателя Рима Кавиева.

