Путин объяснил массовое увольнение водителей «Газпрома»

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Глава российского государства Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах России объяснил массовое увольнение водителей концерна «Газпром» переводом транспорта на газомоторное топливо, пишет «Газета.ру».
«К чему это привело сразу? К массовому увольнению водителей — сливать нечего», — сказал президент.
По словам Путина, реализация газомоторного топлива в России даст больший экономический эффект, чем его экспорт.
Газомоторное топливо поспособствует созданию конкурентных преимуществ, поэтому главы регионов должны поддержать развитие этого рынка, считает Президент РФ.