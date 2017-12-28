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Путин объяснил массовое увольнение водителей «Газпрома»

28 декабря 2017, 07:11

По словам Президента РФ, реализация газомоторного топлива в России даст больший экономический эффект, чем его экспорт.
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(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Глава российского государства Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах России объяснил массовое увольнение водителей концерна «Газпром» переводом транспорта на газомоторное топливо, пишет «Газета.ру».

«К чему это привело сразу? К массовому увольнению водителей — сливать нечего», — сказал президент.

По словам Путина, реализация газомоторного топлива в России даст больший экономический эффект, чем его экспорт.

Газомоторное топливо поспособствует созданию конкурентных преимуществ, поэтому главы регионов должны поддержать развитие этого рынка, считает Президент РФ.

 


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