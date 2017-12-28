УНИКС узнал своих соперников по Топ-16

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). УНИКС попал в группу H вместе с итальянской «Реджо-Эмилией», французскими «Лиможем» и «Виллербанном». С «Лиможем» УНИКС в разные годы встречался в Еврокубках, с «Реджо-Эмилей» и «Виллербаном» казанцы пока не играли.

Последний соперник УНИКСа определился в ходе настоящего триллера, матч «Гран Канария» (Испания) – «Виллербан» продлился около двух с половиной часов, помимо основного времени соперникам пришлось сыграть три (!) овертайма. И лишь в третьей дополнительной пятиминутке французы сумели вырвать победу, 129:128, принесшую им первое место в своей группе.

Игры Топ-16 пройдут с 3 января по 7 февраля. По две лучшие команды из четырех групп выйдут в четвертьфиналы, они пройдут 6 и 14 марта.