Президент Татарстана с рабочей поездкой посетит Объединенные Арабские Эмираты

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетит Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщается на официальном портале Правительства РТ.

Точная программа посещения ОАЭ пока неизвестна, но в пресс-службе Президента республики сообщили, что в ходе поездки запланирован ряд деловых встреч.

Сегодня же из столицы Татарстана в город Шарджа (ОАЭ) стартуют регулярные чартерные авиарейсы. Как сообщает пресс-служба международного аэропорта «Казань», перелеты будут выполняться в период с 28 декабря 2017 года по 22 марта 2018 года.

Вылеты из Казани будут происходить по четвергам и воскресеньям. Время отправки – 13.20. Из Шарджи в Казань Boeing 737-800 планирует вылетать по пятницам и понедельникам в 00.30. Также запланирован однократный рейс на 1 января: Казань –Шарджа – отправка в 5.15 утра, Шарджа – Казань – также в первый день Нового года в 16.25.