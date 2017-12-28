ОЭЗ «Алабуга» в следующем году планирует привлечь не менее восьми резидентов

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Особая экономическая зона «Алабуга» в следующем году планирует привлечь не менее восьми резидентов. Об этом журналистам накануне сообщил гендиректор ОЭЗ Тимур Шагивалеев.

Руководитель ОЭЗ «Алабуга» не стал раскрывать предполагаемый объем инвестиций. «Нужно очень консервативно подходить к этим заявлениям, потому что ведутся переговоры», — сказал он.

В декабре текущего года стало известно, что ОЭЗ «Алабуга» купила участок земли в Менделеевском районе рядом с производством «Аммоний» за 1,1 млрд рублей. На этой территории планируется обустроить инфраструктуру для резидентов газохимической направленности. В следующем году есть планы по развитию на этой площадке проекта «Алабуга-3», сообщил Шагивалеев.

«Здесь сейчас задача сделать проект планировки, план обустройства и целый набор необходимых действий. Мы будем синхронизировать развитие инфраструктуры с требованиями наших резидентов. В 2018 году планировка инженерных систем будет готова», — сказал гендиректор ОЭЗ «Алабуга».

Что касается резидентов новой территории, то сейчас, по словам Шагивалеева, рано говорить о точных цифрах. При этом он отметил, что их будет не менее шести.