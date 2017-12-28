В детском доме Чистополя открылась социальная гостиница

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Депутат Госдумы РФ Ольга Павлова приняла участие в открытии социальной гостиницы для бывших воспитанников детского дома. Об этом пишет газета «Чистопольские известия».



Депутата сопровождал руководитель исполкома муниципального района Эдуард Хасанов.

Несмотря на активную реализацию программы по предоставлению жилья детям-сиротам, потребность в подобных гостиницах ощущается. Здесь с ребятами проводят тренинги и консультации социальный педагог, психолог и юрист. Жилье и консультации для ребят абсолютно бесплатны, а покупка продуктов, приготовление еды и другие бытовые моменты воспитанники решают сами, как если бы они проживали в собственной квартире.



Ольга Павлова, обращаясь к педагогам и сотрудникам детского дома, подчеркнула, что они не просто предоставляют детям временное жилье, а помогают им плавно войти в самостоятельную жизнь, спланировать свое будущее, определить жизненные приоритеты, разобраться в сложных вопросах.



На встречу с депутатом пришли и бывшие воспитанники детского дома. Завершилось мероприятие новогодним праздником. Все дети получили сладкие подарки.