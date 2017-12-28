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Общество

В Елабужском районе начали строить многофункциональный центр

28 декабря 2017, 03:41

Под одной крышей разместятся клуб на 100 мест, библиотека, исполком и сельский музей.
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Строительство многофункционального центра началось в Дрожжановском районе РТ

(Елабуга, 28 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В селе Альметьево Елабужского района началось строительство многофункционального центра. Объект возводится за счет республиканских средств, а соглашение было достигнуто во время одного из приездов Президента РТ в район, сообщили в департаменте строительства исполкома района.

Напомним, изначально заявленный клуб в Альметьево в республиканскую программу не попал, но при поддержке руководства республики решение было пересмотрено. Сдать МФЦ строители обещают в III квартале следующего года. «На строительные работы выделено более 14 млн рублей клуб будет рассчитан на 100 мест», – отмечает директор МКУ «Департамент строительства» при исполкоме ЕМР Рамис Ильязов.

Кроме клуба под одной крышей разместятся исполком, библиотека и музей. Старый клуб 1967 года постройки в аварийном состоянии, поэтому весной этого года работники культуры были вынуждены переехать в старое здание ФАПа.
 


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