В Елабужском районе начали строить многофункциональный центр

(Елабуга, 28 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В селе Альметьево Елабужского района началось строительство многофункционального центра. Объект возводится за счет республиканских средств, а соглашение было достигнуто во время одного из приездов Президента РТ в район, сообщили в департаменте строительства исполкома района.

Напомним, изначально заявленный клуб в Альметьево в республиканскую программу не попал, но при поддержке руководства республики решение было пересмотрено. Сдать МФЦ строители обещают в III квартале следующего года. «На строительные работы выделено более 14 млн рублей клуб будет рассчитан на 100 мест», – отмечает директор МКУ «Департамент строительства» при исполкоме ЕМР Рамис Ильязов.

Кроме клуба под одной крышей разместятся исполком, библиотека и музей. Старый клуб 1967 года постройки в аварийном состоянии, поэтому весной этого года работники культуры были вынуждены переехать в старое здание ФАПа.

