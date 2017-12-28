Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Руководители «КАМАЗа» прошли тренинг по управлению изменениями

28 декабря 2017, 02:25

Особое внимание было уделено методам вовлечения новшеств и инструментам, позволяющим внедрить изменения с максимальным эффектом для компании.
«КАМАЗ» набирает сотрудников для работы в Иране и Китае
Несмотря на кризис, в 2015 году «КАМАЗ» занял 51 процент российского рынка тяжелых грузовиков
Чемезов подарил камазовцам выпуск газеты 1976 года с первой статьей о «КАМАЗе»
Первому двигателю «КАМАЗа» исполнилось 40 лет
«КАМАЗ» отгрузил в Африку и Афганистан очередную партию грузовиков, предназначенных для ООН

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). На «КАМАЗе» состоялся тренинг по управлению изменениями для руководителей, которые внедряют межфункциональные проекты, сообщает пресс-служба компании.

Руководители среднего звена управления прошли двухдневное обучение, которое провел центр бизнес-образования. «Очень важно внедрять изменения эффективно и в короткие сроки», — отметили в Корпоративном университете «КАМАЗа».

Особое внимание было уделено проведению изменений, методам вовлечения, формированию правильной подачи изменений и инструментам, позволяющим внедрить новшества с максимальным для «КАМАЗа» эффектом.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter