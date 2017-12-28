Руководители «КАМАЗа» прошли тренинг по управлению изменениями

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). На «КАМАЗе» состоялся тренинг по управлению изменениями для руководителей, которые внедряют межфункциональные проекты, сообщает пресс-служба компании.
Руководители среднего звена управления прошли двухдневное обучение, которое провел центр бизнес-образования. «Очень важно внедрять изменения эффективно и в короткие сроки», — отметили в Корпоративном университете «КАМАЗа».
Особое внимание было уделено проведению изменений, методам вовлечения, формированию правильной подачи изменений и инструментам, позволяющим внедрить новшества с максимальным для «КАМАЗа» эффектом.