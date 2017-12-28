Школьники Елабуги освоили азы рабочих профессий

(Елабуга, 28 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В этом году 27 школьников Елабуги изучили основы рабочих профессий.

На базе инженерно-технологического факультета Елабужского института КФУ подвели итоги обучающего курса комплексной услуги «Введение в профессию». Курс объединил в себе профориентационную работу и изучение основ профессиональной подготовки по рабочим профессиям для учащихся 8-х классов.

В течение четырех месяцев школьники постигали профессии машиностроительной отрасли и общественного питания. Это такие специальности, как автомеханик, водитель погрузчика, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электрогазосварщик, повар, кондитер, пекарь. В рамках реализации проекта для участников были организованы экскурсии на предприятия, а на занятиях старшеклассники изготавливали различные изделия, получая практические навыки профессиональной деятельности. Обучение вели преподаватели Елабужского института КФУ.

По итогам курса школьники защитили свои проекты по выбранным профессиям и получили сертификаты.

