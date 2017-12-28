Компанию «Татнефть» посетили специалисты «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Компанию «Татнефть» в рамках рабочего визита посетила делегация специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». Соответствующая информация размещена на сайте татарстанской компании.

Стороны обменялись опытом в разработке месторождений и добыче сверхвязких нефтей (СВН).

Также участники мероприятий посетили скважины нефтегазодобывающего управления «Нурлатнефть», где ознакомились с технологией бурения скважин и добычи СВН. Кроме того, специалистам «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» презентовали технологии проектирования по объектам СВН.

На месторождениях СВН «Татнефть» создала специальную нефтепромысловую инфраструктуру с котельными для выработки пара, установками подготовки СВН и попутно добываемой воды.