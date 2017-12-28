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Челнинских детей с муковисцидозом поздравили с наступающим Новым годом

28 декабря 2017, 09:18 , Фото: vk

Челнинских детей с муковисцидозом поздравили с наступающим Новым годом Сегодня в Автограде проживает 20 детей с данным заболеванием.
Больных муковисцидозом челнинских детей поздравили Дед Мороз и Снегурочка
Челнинских детей с диагнозом муковисцидоз поздравили студенческий Дед Мороз и Снегурочка
В Набережных Челнах стартовала благотворительная акция «Елка желаний-2017»
Благотворительная акция «Елка желаний» в Набережных Челнах собрала уже более 70 подарков
В Набережных Челнах стартовала благотворительная акция «Елка желаний»

(Набережные Челны, 28 декабря, «Татар-информ»). Челнинских детей с диагнозом «муковисцидоз» поздравили с наступающим Новым годом. Мероприятие прошло в рамках ежегодной благотворительной акции «Елка желаний».

«В этом году к акции присоединились сотрудники межрайонного филиала № 8 РГУП "БТИ", они купили новогодние подарки для детей с диагнозом "муковисцидоз", а Городской студенческий совет предоставил детские игрушки, собранные в рамках акции. Накануне Дед Мороз и Снегурочка посетили детишек на дому. Кроме того, 28 декабря, подарки получат оставшиеся дети», – рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» директор некоммерческого партнерства помощи больным муковисцидозом «Дыши со мной» Наталья Володина.

С 10 по 26 декабря в городе проходил сбор подарков для детей, находящихся на лечении в Камском детском медицинском центре, и для болеющих муковисцидозом. Акцию ежегодно организует и проводит Городской студенческий совет совместно с городским советом учащихся.

Муковисцидоз – самое распространенное генетическое заболевание среди населения. Под влияние болезни попадают все органы с основным упором на органы дыхания и пищеварения. На данный момент в Набережных Челнах проживает 20 детей с данным заболеванием.
 


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