Челнинских детей с муковисцидозом поздравили с наступающим Новым годом

(Набережные Челны, 28 декабря, «Татар-информ»). Челнинских детей с диагнозом «муковисцидоз» поздравили с наступающим Новым годом. Мероприятие прошло в рамках ежегодной благотворительной акции «Елка желаний».

«В этом году к акции присоединились сотрудники межрайонного филиала № 8 РГУП "БТИ", они купили новогодние подарки для детей с диагнозом "муковисцидоз", а Городской студенческий совет предоставил детские игрушки, собранные в рамках акции. Накануне Дед Мороз и Снегурочка посетили детишек на дому. Кроме того, 28 декабря, подарки получат оставшиеся дети», – рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» директор некоммерческого партнерства помощи больным муковисцидозом «Дыши со мной» Наталья Володина.

С 10 по 26 декабря в городе проходил сбор подарков для детей, находящихся на лечении в Камском детском медицинском центре, и для болеющих муковисцидозом. Акцию ежегодно организует и проводит Городской студенческий совет совместно с городским советом учащихся.

Муковисцидоз – самое распространенное генетическое заболевание среди населения. Под влияние болезни попадают все органы с основным упором на органы дыхания и пищеварения. На данный момент в Набережных Челнах проживает 20 детей с данным заболеванием.

