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В Заинском районе РТ построили новый мост

28 декабря 2017, 05:30

В рамках президентской программы «Мосты села» в районе построено уже два моста.
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(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). В селе Налим Заинского района РТ построили новый мост, сообщает «Заинск-информ». Торжественное открытие с участием главы района Разифа Каримова состоялось сегодня, 27 декабря. 

Новый мост длиной в 18 метров и шириной в 10 метров предусматривает движение и для пешеходов — с одной стороны моста обустроена тротуарная зона.

В рамках президентской программы «Мосты села» в Заинском районе построено уже два моста. В следующем году планируется строительство моста возле деревни Пустынка.


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