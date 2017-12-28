В Заинском районе РТ построили новый мост

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). В селе Налим Заинского района РТ построили новый мост, сообщает «Заинск-информ». Торжественное открытие с участием главы района Разифа Каримова состоялось сегодня, 27 декабря.

Новый мост длиной в 18 метров и шириной в 10 метров предусматривает движение и для пешеходов — с одной стороны моста обустроена тротуарная зона.

В рамках президентской программы «Мосты села» в Заинском районе построено уже два моста. В следующем году планируется строительство моста возле деревни Пустынка.