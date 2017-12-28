В центре «Ярдэм» начались психологические семинары для родителей

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм» приступил к реализации нового социального проекта. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
На базе реабилитационного центра «Ярдэм» стартовали психологические семинары для родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Занятия проводятся для оказания психологической помощи родителям, коррекции их эмоционально-волевой сферы, обучения приемам саморегуляции психического состояния и методам управления конфликтами в семье.
В благотворительном фонде отметили, что родителей, которым требуется психологическая помощь, достаточно много. Сейчас в реабилитационном центре «Ярдэм» проходят психологические тренинги для первой группы родителей, на очереди – вторая группа.