Вернувшийся из плена боец ДНР рассказал о пытках Мосийчука

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Боец ДНР родом из Мариуполя, вернувшийся из украинского плена, рассказал, что был осужден на 12 лет, сообщает Федеральное агентство новостей.

Бывший военнопленный признался, что в плену ему довелось «пересечься» с депутатом от Радикальной партии Украины Игорем Мосийчуком.

По словам бойца, Мосийчук лично пытал его.

Сегодня в Донбассе состоялся крупнейший обмен пленными между сторонами конфликта. Украина передала самопровозглашенной Донецкой народной республике 164 удерживаемых лиц, а самопровозглашенной Луганской – 73. В свою очередь ДНР и ЛНР передали 58 и 16 пленных.