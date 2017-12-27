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Рогозин заявил о системных ошибках в управлении «Роскосмоса»

27 декабря 2017, 22:47

Вице-премьер отметил, что раньше причиной неудачных пусков был просто производственный брак.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В управлении госкорпорацией «Роскосмос» есть системные ошибки, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Рогозина, большие надежды возлагались на безаварийные годы, но в конце прошлого года –  авария, в этом году –  20 пусков успешных, один аварийный.

Вице-премьер отметил, что раньше причиной неудачных пусков был просто производственный брак, и после этого была введена необходимая дисциплина на предприятиях. «Но все вместе оказалось –  один портной шьет карман, другой - лацкан, а костюмчик не получился», – заключил Рогозин.

 


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