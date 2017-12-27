Гендиректор Нацмузея РТ присоединилась к акции «Подари подписку»

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Сегодня генеральный директор Национального музея Татарстана Гульчачак Назипова присоединилась к акции «Подари подписку», которую проводит АО «Татмедиа».

Руководитель НМ РТ оформила подписку на журнал «Татарстан» на полгода для музея Янки Купалы в селе Печищи Верхнеуслонского района, музея Максима Горького в селе Красновидово Камско-Устьинского района, краеведческого музея в Мензелинске и Мензелинской средней школы № 2.

«Я живу в Татарстане, я люблю наш Татарстан и считаю, что знать о позитивных изменениях в жизни родной республики должны все ее жители, во всех уголках и районах Татарстана. С "Татарстаном" мы дружим давно. История Национального музея РТ, которому скоро 125 лет, и журнала "Татарстан", который приближается к своему столетнему юбилею, тесно переплетены, и эти истории периодически оживают как в музее, так и в журнале», – заметила она.

По традиции Назипова написала свое новогоднее обращение к читателям журнала. Ее пожелание «Удачи в Новом году и всегда!» украсило новогоднюю елку желаний в холле АО «Татмедиа».

Акция проводится уже не первый год. С начала благотворительной подписной кампании на первое полугодие 2018 года в ней приняли участие депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов, известная татарстанская певица Ильсия Бадретдинова, главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Нияз Галиуллин и многие другие.

Сегодня же к ней присоединились помощник Президента РТ Олеся Балтусова и министр спорта и по делам молодежи РТ Владимир Леонов.