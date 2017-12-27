Максим Дунаевский: Давно я не получал на репетициях такого удовольствия, как в Казани

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Известный советский и российский композитор Максим Дунаевский признался, что давно не получал такого удовольствия на репетициях, как в Казани с Симфоническим оркестром Татарстана и Александром Сладковским. Работа с ГСО РТ– это «взаимное удовольствие», заявил он журналистам сегодня перед концертом в ГБКЗ им. С. Сайдашева.

«Я должен сказать, что я знаком и с оркестром, и с Александром Витальевичем мы давно знакомы, я знаю его манеру и вкусы. Но когда ты непосредственно работаешь с оркестром и дирижером, это совсем другое: возникают взаимоотношения. Александр Витальевич сказал интересную вещь, он сказал: «Мы получаем удовольствие». И действительно, давно я не получал на репетициях такого удовольствия, когда все кайфуют, всем все нравится», – подчеркнул он.

«Замечания есть, и очень строгие, мы повторяем и исправляем, – добавил Дунаевский. – Но это удивительная вещь – взаимное удовольствие: все с улыбкой все делают, это очень классно. Не говоря о том, что умение музыкантов работать в разных стилях – играть, понимать музыку – говорит об Александре Витальевиче Сладковском, как о совершенно современном человеке, который, давая указания первым скрипкам, одновременно может сказать гитаристу, какой прибор ему нужно включить для того, чтобы он зазвучал. Это, я считаю, лучшее достижение. Бернстайн (Американский композитор Леонард Бернстайн – прим. Т.-и.) сказал когда-то замечательную вещь, которой я следую по жизни: «Будущее современной музыки в полном синтезе всех жанров».