Максим Дунаевский дал концерт в Казани с оркестром Александра Сладковского

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня на сцене ГБКЗ им.С.Сайдашева прославленный советский и российский композитор, автор музыки к более чем 60 фильмам, наследник таланта Исаака Дунаевского Максим Дунаевский дал концерт с Симфоническим оркестром Татарстана. В зале прозвучали саундтреки Исаака и Максима Дунаевских из любимых советских фильмов «Д’Артаньян и три мушкетера», «Карнавал», мюзикла «Алые паруса» и десятка других не менее знаковых сочинений.

В этот вечер зал был переполнен, не спасли ситуацию даже три ряда приставных кресел, выставленных вокруг партера: люди стояли в проходах и сидели на ступенях балкона. Первое отделение концерта было посвящено творчеству Исаака Дунаевского: песни «Журчат ручьи» и «Звать любовь не надо», а также арии и увертюры оперетты «Вольный ветер». Под оглушительные и затянувшиеся на три минуты аплодисменты открыла концертную программу увертюра к кинофильму «Дети капитана Гранта».

«Мы очень хотели показать весь спектр, – поделился руководитель и главный дирижер оркестра Александр Сладковский перед началом концерта. – Сегодня будет исполнена кантата для солистов хора и оркестра – настоящее классическое произведение с элементами современной музыки, музыки ближе к мюзиклу, музыка из кинофильмов. Концертный марш Исаака Иосифовича Дунаевского. Здесь не было специальных выдумок, кроме того, чтобы сыграть как можно больше произведений, которые все знают, все любят и все, может быть, даже будут нам сегодня подпевать».

Вторая часть концерта состояла из сочинений Дунаевского-младшего и была открыта увертюрой к мюзиклу «Мери Поппинс, до свидания!». Казанскую публику, как и предвещал маэстро, привела в восторг программа вечера, тем более, что по ходу концерта гость щедро делился со зрителями семейными историями и личными воспоминаниями.

«Хочется вам рассказать одну историю очень очень, я бы сказал, семейную. Мой папа в 40-м году, когда вышел фильм, произведение из которого сейчас прозвучало: "Моя любовь", был влюблен в актрису, которая играла главную роль в этом фильме. Наверное, вы ее помните – Лидия Смирнова. Она была необыкновенно обаятельной, с такими ямочками замечательными. Но, еще одна интересная вещь: она хорошо пела, что дало основание влюбленному композитору рекомендовать ее для роли в этом фильме», – под одобрительные возгласы зала начал рассказ Дунаевский-младший.

«И оно случилось: он очень старался, он очень за ней ухаживал. Она прославилась после этого фильма, стала известной актрисой, но ухаживания его принимала, я бы сказал, с прохладцей, – продолжил рассказ композитор. – Она была замужем. А он, как горячий мужчина, хотя и маленького роста, но всегда же у мужчин с маленьким ростом такой запал, он упорно продолжал настаивать на том, чтобы она развелась. Но она этого не сделала. Тогда и родилась эта песня, она ведь очень грустно заканчивается: «Значит, ты ушла, моя любовь». Он приходит к ней с большим букетом роз, стучится, она открывает и говорит: «Что это за цветы? У меня сегодня нет праздника или дня рождения». Он вручает ей цветы и говорит: «Лидочка, я вас больше не люблю».

Максим Дунаевский приехал в Казань по личному приглашению Александра Сладковского. «Это моя давняя мечта, потому что я вырос на музыке его папы. Я страстно этого желал и я очень очень счастлив, что в этот раз нам удалось совпасть, и что Максим Исаакович смог приехать, – подчеркнул Александр Сладковский. – И не просто приехать, мы еще два дня наслаждались атмосферой (на совместных репетициях – прим. Т.-и.), которая создается не только исполнителями и присутствием композитора. Эта музыка сама по себе настолько гениальная, настолько живая и вечная, что когда ты ее играешь, ты получаешь настоящее удовольствие».

«Новогодний вечер с Максимом Дунаевским» стал последним концертом Государственного симфонического оркестра в 2017 году. В следующий раз казанские меломаны смогут услышать музыкальный коллектив маэстро Сладковского только 27 января на вечере, посвященном памяти татарстанского дирижера Фуата Мансурова.

Предвкушая долгую разлуку, казанская пресса поинтересовалиаь у Александра Сладковского, почему в последнее время в репертуар оркестра стала все чаще входить не только симфоническая классика, но и оперные сочинения, даже эстрадная музыка.

«Откуда такая всеядность?», – поинтересовался журналист.

«Всеядность – ужасное слово, я считаю, что всеядным может быть человек, который вообще не понимает, что он делает. Я надеюсь, что вы не это имели в виду. Для меня умение владеть разными стилями – большое преимущество для любого музыканта, это не всеядность. Умение играть музыку Моцарта, Маллера, Шостаковича, Бетховена и Дунаевского – это не каждому дано. Мы работаем над собой», – заключил дирижер.