Обновленная новогодняя площадь Азатлык открылась в Челнах

(Набережные Челны, 27 декабря, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Обновленная новогодняя площадь Азатлык открылась в Набережных Челнах. В ее открытии принял участие мэр города Наиль Магдеев и помощник Президента Татарстана Наталия Фишман.

«Я хотел бы сказать, что 2017 год Набережные Челны очень достойно отработали. И наш славный "КАМАЗ", и наши другие предприятия увеличили темпы роста экономики. Нам удалось решить социальные вопросы, мы построили новые дороги, новую школу, отремонтировали детские сады, поликлиники, а также общественные пространства.

Всех вас, уважаемые челнинцы и гости города, я поздравляю с наступающим Новым годом. Я желаю вам семейного счастья, добра и всего самого доброго, с праздником дорогие друзья, байрам белэн», – сказал Наиль Магдеев.

Он также отметил, что в рамках программы общественных пространств в городе в этом году отремонтировали бульвар Шишкинский, сквер имени Карима Тинчурина, продолжилась реконструкция улицы Н.Рубаненко.

В рамках открытия площади зажгли главную елку города, которую в этом году перенесли ближе к администрации города, а на старом месте выросла новая современная елка в виде арки. Последние две недели в городе работала команда конструкторского бюро «Стрелка» совместно с челнинскими строителями и организациями «Горсвет», «Горзеленхоз» и другими службами. Отметим, сама площадь в этом году попала под реконструкцию, уже освоены первые 200 млн рублей, весной 2018 года работы продолжатся.

На обновленной новогодней площади появились такие площадки, как: «Акият», «Литературный сквер», «Дог-шоу», «Арт-площадка», «Файер-шоу». Кроме этого, в этом году на площади работает большой каток, установлено множество декоративных светящихся фигур различных форм. На площади с двух сторон работают сразу две сцены. Привычная челнинцам и гостям города сцена расположилась возле традиционной елки, а новая работает ближе к проспекту Мира. Начиная с сегодняшнего дня и до 13 января новая сцена будет работать ежедневно. Программу подготовили учреждения культуры, спорта, молодежи, образования, допоборазования. Челнинцы отмечают, что площадь стала ярче, чем в прошлом году, появилось много световых эффектов, которых ранее не было.

Со стороны проспекта Мира челнинцев и гостей встречает площадка «Волшебный трамвай».

Комментируя преображение площади Азатлык, Наталия Фишман отметила, что очень сильно полюбила Набережные Челны.

«Когда мы обсуждали с вашим Союзом архитекторов будущее площади, то мы уехали за город на два дня, заперлись там, чтобы обсудить, как оно будет, и вы не представляете с какой любовью, подчас с какой болью, но с каким неравнодушием люди относятся к своему городу, это невероятно, я такого почти нигде не видела. И, конечно же, мы понимаем, что челнинцы заслужили такую площадь. Нам удалось реализовать первый этап реконструкции в 2017 году, второй этап мы должны завершить к середине июня, так как на одной части площади расположится фан-зона чемпионата мира по футболу-2018, именно там сейчас работает вторая сцена. Условно площадь разделена на две части, старую традиционную и новую современную», – сказала она.