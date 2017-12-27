Глава Минспорта РТ присоединился к акции «Подари подписку»

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Сегодня министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов присоединился к акции «Подари подписку», которую проводит АО «Татмедиа».

Глава Минспорта республики оформил подписку на полгода для социальных приютов для детей и подростков «Шатлык» и «Гнездышко», расположенных в Пестречинском и Зеленодольском районах соответственно.

Первое учреждение он подписал на пять экземпляров журнала «Ялкын», второе – на пять экземпляров журнала «Сабантуй».



Акция проводится уже не первый год. С начала благотворительной подписной кампании на первое полугодие 2018 года в ней приняли участие депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов, известная татарстанская певица Ильсия Бадретдинова, главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Нияз Галиуллин и многие другие.

Сегодня же к ней присоединилась помощник Президента РТ Олеся Балтусова.