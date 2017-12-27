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Глава Минспорта РТ присоединился к акции «Подари подписку»

27 декабря 2017, 21:40

Владимир Леонов оформил подписку на журналы «Ялкын» и «Сабантуй» для двух социальных приютов.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Сегодня министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов присоединился к акции «Подари подписку», которую проводит АО «Татмедиа».

Глава Минспорта республики оформил подписку на полгода для социальных приютов для детей и подростков «Шатлык» и «Гнездышко», расположенных в Пестречинском и Зеленодольском районах соответственно.

Первое учреждение он подписал на пять экземпляров журнала «Ялкын», второе – на пять экземпляров журнала «Сабантуй».

Акция проводится уже не первый год. С начала благотворительной подписной кампании на первое полугодие 2018 года в ней приняли участие депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов, известная татарстанская певица Ильсия Бадретдинова, главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Нияз Галиуллин и многие другие.

Сегодня же к ней присоединилась помощник Президента РТ Олеся Балтусова


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