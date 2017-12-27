Новый фельдшерско-акушерский пункт заработал в селе Олуяз Кукморского района

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся вчера в селе Олуяз Кукморского района. ФАП построен в рамках республиканской программы, действующей с 2012 года. В районе за это время всего сданы в эксплуатацию 11 ФАПов, сообщает пресс-служба Кукморского района.

Новый ФАП открыли глава района Сергей Димитриев, главный врач Центральной районной больницы Равиль Халиев, глава сельского поселения Рамиль Маликов, руководитель хозяйства «Урал» Газинур Хабибрахманов, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Мунира Мазитова.

В новом здании созданы все условия для комфортного пребывания работников и пациентов. ФАП оснащен новым медицинским оборудованием и мебелью, оборудованы кабинеты для приема посетителей, процедурный, прививочный и акушерский кабинеты. Подведено водоснабжение, канализация, отопление, имеется санузел.