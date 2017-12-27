В Чистополе открылся обновленный Дворец творчества детей и молодежи

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Сегодня в Чистополе после капитального ремонта открылся Дворец творчества детей и молодежи, пишут «Чистопольские известия».

В прошлом году при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова начался капитальный ремонт Дворца творчества детей и молодежи, где занимаются более двух тысяч детей. На обновление здания было выделено более 40 млн рублей.



В торжественном мероприятии приняли участие глава Чистопольского района Дмитрий Иванов, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ, координатор федерального проекта «Детский спорт» в РТ Ольга Павлова.



«Я желаю вам развивать творческие способности, мышление, умения, ведь в Чистополе очень много талантливых детей. Об этом свидетельствуют ваши победы на различных республиканских и всероссийских конкурсах», – сказала Ольга Павлова, обращаясь к юным чистопольцам.



Ольга Павлова пригласила самых лучших школьников муниципального района на экскурсию в Государственную Думу РФ. В следующем году чистопольские школьники смогут посетить столицу страны и встретиться с депутатами Госдумы РФ.