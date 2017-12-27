Зинэтула Билялетдинов: «Ребята действовали с большой отдачей»

(Казань, 27 декабря, Казань, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над «Барысом» (5:2) отметил хорошую результативность своих хоккеистов.
«Я очень рад за команду. Ребята действовали с большой отдачей, сыграли результативно», – подчеркнул он.
И добавил: «В преддверии нового олимпийского года желаю всего самого хорошего, доброго, здоровья и успеха. Мы все любим хоккей, болеем за хоккей. Хочется радовать наших болельщиков, чтобы они получали удовольствие от нашей игры».