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Спорт

Зинэтула Билялетдинов: «Ребята действовали с большой отдачей»

27 декабря 2017, 20:28

Наставник «Ак Барса» прокомментировал победную встречу с «Барысом».
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(Казань, 27 декабря, Казань, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над «Барысом» (5:2) отметил хорошую результативность своих хоккеистов.

«Я очень рад за команду. Ребята действовали с большой отдачей, сыграли результативно», – подчеркнул он.

И добавил: «В преддверии нового олимпийского года желаю всего самого хорошего, доброго, здоровья и успеха. Мы все любим хоккей, болеем за хоккей. Хочется радовать наших болельщиков, чтобы они получали удовольствие от нашей игры». 


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