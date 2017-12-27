«Нефтехимик» проиграл «Югре» по буллитам

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В очередной встрече чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» в упорном поединке уступил «Югре» на выезде по буллитам со счетом 3:4.

Сегодня «Нефтехимик» приобрел нападающего Никиту Филатова из «Лады». Тольяттинский клуб получил за игрока денежную компенсацию. Но новичок не успел присоединиться к нижнекамцам, которые сегодня играли с одним из аутсайдеров Восточной конференции.

«Югра» никому не отдает очки без боя – так случилось и сегодня. Состоялся упорный матч с равными шансами. Соперники забивали друг за другом: из шести шайб, заброшенных в основное время, четыре были заброшены за пять минут второго периода.

Сначала гости наказали хозяев за грубую ошибку, когда сразу двое нападающих «Нефтехимика» оказались в гордом одиночестве перед воротами «Югры». Короткая перепасовка на последней минуте первого периода, и Эмиль Галимов отправил первую шайбу в ворота сибиряков, 0:1.

В начале второго периода хозяева реализовали большинство – сделал это броском от синей линии Александр Угольников, 1:1. Через три минуты убежал один на один форвард «Нефтехимика» Ильдар Шиксатдаров, не забил, но подоспевший Богдан Якимов преуспел на добивании, 1:2. Еще через 23 секунды Павел Варфоломеев после передачи от борта в центр броском в касание вновь сделал счет равным, 2:2. А в середине периода после впечатляющего рейда по тылам хозяев Александр Авцин так неожиданно бросил с дальней дистанции, что голкипер «Югры» не отреагировал на бросок, 2:3.

Конечно, в третьем периоде хозяева приложили массу усилий, чтобы отыграться. В итоге им это удалось. За минуту до конца основного времени у гостей был удален Дмитрий Огурцов. «Югра» тут же сняла вратаря, и за 25 секунд до конца периода счет стал 3:3 – шайба была засчитана после видеопросмотра. В овертайме забить никому не удалось, пришлось бить послематчевые штрафные броски – буллиты. Здесь удача оказалась на стороне хозяев.

После 45 матчей в активе «Нефтехимика» 80 очков. В следующем туре, 29 декабря, нижнекамцы сыграют в Омске с «Авангардом».

«Югра» (Ханты-Мансийск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 4:3 Б (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 1:0).

Шайбы забросили: Угольников (26), Варфоломеев (29), Савинайнен (60) – Галимов (20), Якимов (29), Авцин (31).

Штрафы: 6 – 14.