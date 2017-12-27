Илон Маск сконструирует электропикап

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Руководитель корпорации SpaceX Илон Маск планирует выпустить электропикап вслед за Tesla Model Y, сообщает РИА «Новости».

Об этом его попросил один из подписчиков в Twitter’е. Маск ответил, что уже почти пять лет вынашивает идею ключевых дизайнерских и инженерных деталей и ему уже не терпится построить его.

В ноябре американский инженер и миллиардер презентовал первый электрический грузовик с автопилотом. По словам бизнесмена-инноватора, электромобиль способен проехать 500 миль (804 км) при полной загрузке и на максимально возможной для него скорости. Таким образом, электромобиль позволит уехать до пункта назначения и вернуться обратно без подзарядки.