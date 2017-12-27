(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Приставы назвали причину кровавого конфликта на фабрике «Меньшевик». Об этом говорится в специальном сообщении московских судебных приставов.

В районном отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о взыскании свыше 3,3 миллиона рублей задолженности с ООО «КФ Меньшевик», возглавляемого Аверьяновым, в пользу ООО «Денэм холл».

Сегодня судебные приставы-исполнители сделали выход по адресу должника для применения мер принудительного исполнения. Приставов сопровождали три сотрудника группы быстрого реагирования УФССП, представитель взыскателя и двое понятых.

Во время рейда бывший хозяин фабрики Илья Аверьянов поругался с новым руководством и устроил стрельбу. Он убил охранника фабрики, сотрудники службы судебных приставов не пострадали. Затем Аверьянов бросил карабин в шиномонтажной мастерской и скрылся.

Московская полиция опровергла информацию о том, что Илья Аверьянов сдался: он объявлен в розыск.