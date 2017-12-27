В аэропорту Казани открылась фотовыставка к 70-летию «Короля ужасов» Стивена Кинга

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В терминале 1 Международного аэропорта «Казань» открылась уникальная фотовыставка «Интересные факты о кино», приуроченная к 70-летию Стивена Кинга. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Стены терминала украсили постеры в стиле сюрреализма, на которых представлены неизвестные эпизоды со съемок фильмов по произведениям Кинга.

Стивен Кинг стал классиком современной массовой литературы. Он автор 55 романов, пяти научно-популярных книг и около 200 рассказов. В мире продано более 350 млн экземпляров его книг, по которым были сняты художественные фильмы и телевизионные постановки, а также нарисованы комиксы.

Выставка работает до 25 января и проводится совместно с телеканалами и онлайн-кинотеатром.