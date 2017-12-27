В Германии лайнер с 103 пассажирами врезался в опору моста

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В Германии круизный лайнер с 103 туристами врезался в опору автомобильного моста через Рейн под Дуйсбургом в Германии, пишет «Газета.ру».

Пострадали 30 человек, четверо получили тяжелые травмы, но их жизни ничто не угрожает.

Судно швейцарской круизной компании «Сцилла» направлялось в Нидерланды, когда накануне поздно вечером налетело на мель, накренилось и врезалось в опору автомобильного моста через реку Рейн. Другое судно круизной компании взяло на борт всех пассажиров и экипаж.