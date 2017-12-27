В микрорайоне Замелекесье в Челнах открылся новый офис врачей-педиатров

(Набережные Челны, 27 декабря, «Татар-инофрм», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах, в микрорайоне Замелекесье, открылся новый офис врачей-педиатров, сообщили в Управлении здравоохранения исполкома города.

Новый офис врачей-педиатров расположился на первом этаже жилого дома 21/22 поселка ЗЯБ, он считается филиалом Камского детского медицинского центра.

«С развитием нового микрорайона Замелекесье маленьких пациентов у детской поликлиники № 1 становится все больше, поэтому принято решение открыть в этом районе города офис врачей-педиатров. Тут будут работать участковые врачи, можно будет сделать некоторые лабораторные анализы. К узким же специалистам придется ехать в основное здание поликлиники», — пояснил главврач КДМЦ Тимур Мубаракшин.

Здесь на площади в 210 квадратных метров разместились кабинеты врачей-педиатров, диагностический, прививочный и процедурный кабинеты, регистратура и картотечная, колясочная, игровая зона. Офис рассчитан на 50 посещений в день. Прием в две смены будут вести два врача-педиатра.

В микрорайоне Замелекесье проживают 3080 детей. Строительство жилых домов в новом микрорайоне Автограда продолжается. В будущем планируется открыть четыре участка.