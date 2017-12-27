В Менделеевске показали театрализованную постановку для детей-инвалидов

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Работники и воспитанники Дворца культуры имени Сергея Гассара в Менделеевске подготовили для детей с ограниченными возможностями театрализованную постановку «Пираты в гостях у Деда Мороза». Об этом сообщает ИЦ «Менделеевск».





Юных гостей новогоднего праздника встречали сказочные персонажи – пират Джек Воробей и его команда, Петушок и Щенячий патруль. Дед Мороз со Снегурочкой поздравили собравшихся с наступающим 2018 годом, пожелали здоровья, радостных дней и исполнения заветных желаний.

Елку посетил глава Менделеевского района РТ Валерий Чершинцев. Он подвел итоги года, пообщался с детьми и их родителями, которые интересовались доступной средой для инвалидов, детской стоматологией и площадками для выгула домашних животных.