(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). СКР возбудил дело о невыплате 490 млн рублей зарплаты сотрудникам «ВИМ Авиа», передает RT.

Следователи СКР полагают, что руководство авиакомпании умышленно допустило факты полной невыплаты зарплаты. Сегодня задолженность по зарплате сотрудникам «ВИМ Авиа» составляет свыше 490 млн рублей.

Прошедшим летом авиакомпания оставила за границей десятки тысяч российских туристов, которые не смогли вернуться на родину. Затем «ВИМ Авиа» была объявлена банкротом, лишена лицензии эксплуатанта и допусков к полетам. Выполнять полеты компания прекратила в октябре.

Генеральному директору Александру Кочневу и главному бухгалтеру Екатерине Пантелеевой авиакомпании «ВИМ Авиа» предъявили обвинение в мошенничестве. Головной офис «ВИМ-Авиа» располагается в одноэтажном здании поселка Богатые Сабы в Татарстане.