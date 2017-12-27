ТПП РТ, Минэкономики РТ и Совет муниципальных образований договорились сотрудничать в сфере бизнеса

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). В рамках традиционной новогодней встречи членов и партнеров Торгово-промышленной палаты Татарстана ТПП РТ, Министерство экономики РТ и Совет муниципальных образований республики подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере бизнеса.

Подписи под документом поставили Шамиль Агеев, Артем Здунов и Экзам Губайдуллин соответственно.

В стенах Торгово-промышленной палаты РТ было принято очень много судьбоносных решений, которые помогут двигаться дальше, отметил министр экономики РТ.

«То, что мы сегодня подписали, это такое внерамочное соглашение. У нас есть четкий план, месте с муниципальными образованиями и с ТПП мы сможем применить нашу форму поддержки», – заявил Здунов.

Соглашение призвано привлечь в экономику региона прямые инвестиции и обеспечить благоприятные условия для субъектов предпринимательской деятельности республики.