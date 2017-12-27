Двое гавайцев после 60 лет дружбы узнали, что они родные братья

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Двое жителей Гавайев – Алан Робинсон и Волтер Макфарлейн – после 60 лет дружбы узнали, что они родные братья. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал KHON2.

Такой сюрприз случился на Рождество. Мужчины родились и выросли на Гавайских островах и дружили еще со школы. Макфарлейн никогда не знал своего отца, а Робинсон был усыновлен приемными родителями.

Оба друга попытались узнать о своей семье на сайте, на котором можно сопоставить результаты анализа ДНК. В итоге мужчины выяснили, что у них идентичные Х-хромосомы. После дополнительного исследования Робинсон и Макфарлейн убедились, что у них общая мать.

Теперь лучше друзья, оказавшиеся братьями, намерены путешествовать вместе.