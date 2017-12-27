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Происшествия

В Японии умерла женщина, которую родители продержали 15 лет взаперти

27 декабря 2017, 19:11

На момент кончины 33-летняя женщина ростом 145 сантиметров весила 19 килограммов.

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Родители продержали дочь 15 лет взаперти в частном доме в Осаке в Японии, и она умерла от холода и недоедания, говорится в публикации на сайте «Вести».

На момент кончины 33-летняя женщина ростом 145 сантиметров весила 19 килограммов. В публикации отмечается, что женщина была заключена родителями в отдельную комнату площадью три квадратных метра.

Свое решение родители объяснили тем, что в юном возрасте у их дочери стали наблюдаться признаки безумия, сопровождавшиеся вспышками насилия.

Полиция возбудила уголовное дело и задержала родителей погибшей японки.


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