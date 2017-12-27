В Астане «Ак Барс» благодаря дублю Ландера обыграл «Барыс»

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский «Ак Барс» очень уверенно и красиво переиграл в столице Казахстана Астане местный «Барыс» со счетом 5:2 благодаря дублю шведского форварда гостей Антона Ландера, несмотря на две не засчитанные шайбы.

Игра в Астане пришлась на последний день трансферного окна КХЛ, которое закрывается сегодня в полночь. Утром «Ак Барс» вернул 20-летнего защитника Тимура Фаткуллина из «Торпедо». Тот в июне перешел в казанский клуб из новокузнецкого «Металлурга», а с июля выступал за «Торпедо» и «Саров» в аренде. В этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ он сыграл 24 матча, в которых забил один гол. Вчера же «Ак Барс» продал в хабаровский «Амур» нападающего Дениса Голубева. Днем сайт КХЛ сообщил, что контракт до конца сезона с «Ак Барсом» подписал нападающий Александр Бурмистров, вернувшийся домой из НХЛ. К моменту начала игры в Астане руководство казанского клуба не подтвердило эту информацию.

В игре с «Барысом» наконец-то принял участие канадский форвард Джастин Азеведо, который в последний раз играл два с половиной месяца назад, когда получил травму. Кроме того, в рядах казанцев сегодня дебютировал вратарь Александр Шарыченков. Матч пропустил защитник Альберт Яруллин.

«Барыс» не просто проиграл два последних домашних матча, но и ни одной шайбы в них не забросил. Так что казанцев ждала встреча с раненым зверем, пускай и родственным («барыс» в переводе с казахского – «барс»). Так что неудивительно было видеть полупустые трибуны роскошной арены «Барыса». Астанинцы в начале сезона шли в лидерах Восточной конференции КХЛ, а сейчас даже в число участников плей-офф не попадают.

Сама игра началась безо всякой разведки, живо и активно. В середине первого периода отменный щелчок с дальней дистанции удался Ярославу Косову: голкипер «Барыса» Сергей Кудрявцев, закрытый своими и чужими игроками, увидел шайбу только за своей спиной. Тренерский штаб хозяев тут же сделал запрос на видеопросмотр, посчитав, что имело место положение вне игры. Судьи посмотрели и отменили гол. Но через пару минут гости забросили уже по всем правилам, разыграв отличную комбинацию. Станислав Галиев бросил с правого фланга, а Антон Ландер оказался первым у отскочившей шайбы, 0:1. А потом хозяева потеряли шайбу в средней зоне: перехват Ландера, выход Артема Лукоянова и Никиты Язькова на одного защитника, точный кистевой бросок последнего, 0:2. Словом, первый период гости выиграли заслуженно и уверенно.

В перерыве тренерский штаб «Барыса» сменил вратаря – место Кудрявцева занял Хенрик Карлссон. Второй период начался с яростных атак астанинцев, пару раз Шарыченков, откровенно проскучавший первый период, реально выручил гостей. Еще и дважды подряд казанцам пришлось играть в меньшинстве. Они выстояли и забили в третий раз. Убежавшего один на один с Карлссоном Роба Клинкхаммера сбили с ног – буллит. Пострадавший очень четко и хладнокровно его исполнил, точным кистевым броском сделав счет 0:3. А затем гости очень умело разыграли лишнего и забили в большинстве. Ландер бросил, Галиев добил, 0:4. Все внешне было очень просто и логично. Это, пожалуй, главный игровой принцип нынешнего «Ак Барса». Правда, вскоре с добивания же хозяева одну шайбу отыграли, но и только. Хотя стоит признать, что второй период «Барыс» провел заметно лучше первого, агрессивнее.

Но в дебюте третьего периода гости заметно охладили пыл хозяев. Галиев из угла сделал идеальную передачу на пятачок Ландеру, а остальное было делом техники, 1:5 – дубль шведа. Еще через три минуты и шестая шайба влетела в ворота «Барыса» от клюшки Романа Манухова. Правда, в этот момент Ландер помешал земляку Карлссону. И шведский голкипер хозяев так разъярился, что ударил головой в лицо арбитра. Разумеется, последовало удаление до конца матча. А гол справедливо не засчитали после видеопросмотра, хотя редко судьи не засчитывают сразу два гола у одной команды. Вторая шайба влетела в ворота гостей от клюшки собственного защитника Дамира Мусина. Но и 5:2 – неплохой счет для гостевой победы.

После 45 матчей в активе «Ак Барса» стало 82 очка, он удерживает первое место на «Востоке». В следующем туре, 29 декабря, в Новосибирске казанцы сыграют с «Сибирью».

«Барыс» (Астана, Казахстан) – «Ак Барс» (Казань, Россия) – 2:5 (0:2, 1:2, 1:1).

Шайбы забросили: Вэй (35), Райт (59) – Ландер (10, 42), Язьков (12), Клинкхаммер (30), Галиев (33). Штраф: 26-12.

«Ак Барс»: Шарыченков, Манухов – Батыршин, Клинкхаммер – Ткачев – Азеведо, Лямкин – Марков, Зарипов – Ландер – Галиев, Охтамаа – Мусин, Язьков – Потапов – Лукоянов, Косов – Свитов – Глухов.