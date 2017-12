В США скончался актер из «Звездных войн»

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Американский актер Элфи Кертис, сыгравший в четвертом эпизоде «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда», скончался в США на 88-м году жизни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Причина смерти артиста не уточняется.

Кертис сыграл в киносаге доктора Эвазана, который устраивает драку с главным героем Люком Скайуокером. Фильм появился на экранах в 1977 году.

Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера, написал в Twitter’е, что та самая сцена – одна из самых ярких и запоминающихся в его карьере.

ALFIE CURTIS made the #StarWars Mos Eisley Cantina scene (one of the most memorable I've ever been a part of) even MORE memorable. As horrific as he was on-camera, off-camera he was funny, kind & a real gentleman. Thanks Alf- you'll be missed. #RIP ❤️- mh pic.twitter.com/laxKvbGmrd