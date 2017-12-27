В пик новогодних празднований «Ростелеком» снимает все ограничения в пакетах минут «Твоя страна»

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Макрорегиональный филиал «Волга» компании «Ростелеком» в рамках новогодней акции обнуляет 31 декабря и 1 января стоимость местных и междугородных звонков в пакетах минут «Твоя страна 200» и «Твоя страна 500». Пользователи пакетов могут бесплатно звонить с домашнего телефона по всей стране* без ограничений по продолжительности разговоров.

«Это бесценно – пообщаться накануне Нового года и в самый пик его празднования с родственниками, друзьями и просто знакомыми. Поэтому мы снимаем все ограничения для пользователей популярных в Поволжье пакетов минут "Твоя страна". Звоните с домашнего телефона на любые номера, стационарные и мобильные, в пределах домашнего региона и по всей России. Общайтесь без оглядки на время. И пусть ваш голос услышат родные и близкие, даже если они живут за тысячи километров от вас», – отметил заместитель директора макрорегионального филиала «Волга» компании «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом Антон Назаровский.

Пакеты минут «Твоя страна» позволяют звонить через «восьмерку» по домашнему телефону как можно больше, но при этом не переплачивать за связь. «Твоя страна 200» включает 100 минут в месяц местных соединений и 100 минут в месяц соединений на любые номера, стационарные и мобильные по всей России. Стоимость пакета – 75 рублей в месяц. В пакете «Твоя страна 500» за 150 рублей в месяц – 250 минут в месяц местных соединений и столько же минут для звонков по России.

Домашний телефон – это надежное и доступное средство для комфортного общения на расстоянии. Простота подключения, выгодные тарифы под различные запросы клиентов, возможность экономить на звонках по всей России – это хороший повод установить стационарный телефон дома и пополнить ряды абонентов, предпочитающих стабильную и недорогую связь. Пакеты минут «Твоя страна 200» и «Твоя страна 500» доступны для абонентов повременной системы оплаты местной телефонной связи. Подать заявку на подключение можно по телефону 8 (800) 100-0-800 или в центрах продаж и обслуживания клиентов компании «Ростелеком».

* Кроме Республики Крым и Севастополя.

Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Приволжского федерального округа. МРФ «Волга» сегодня объединяет 12 региональных филиалов: Кировский, Нижегородский, Оренбургский, Пензенский, Самарский, Саратовский, Ульяновский, а также филиалы в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» предоставляет полный комплекс современных телекоммуникационных услуг, включая услуги проводной и мобильной телефонной связи, скоростного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, облачных решений для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Число пользователей услуг широкополосного доступа в Интернет превысило 2 млн, из них более 1,2 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Количество абонентов интерактивного телевидения в Поволжье составляет около 650 тыс. Общая клиентская база МРФ «Волга» превышает 3,7 млн.