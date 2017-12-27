Дети Татарстана побывали на общероссийской елке в Кремле

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В Государственном Кремлевском дворце вчера, 26 декабря, прошла главная елка страны, на которую съехались более 6 тыс. детей со всей России. От Минобрнауки РТ кремлевскую елку посетили 35 татарстанских детей, сообщает пресс-служба ведомства.

На елку были приглашены победители конкурсов и олимпиад по различным предметам, воспитанники детских домов и кадетских школ, победители республиканских и всероссийских конкурсов юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

Праздник для детей начался 25 декабря с экскурсии в Музей человека «Живые системы». А 26 декабря в фойе Государственного Кремлевского дворца юных гостей встретили сказочные персонажи, которые провели игры и конкурсы. Праздник завершился ярким сказочным музыкальным спектаклем, где главными персонажами стали герои русских сказок.

Шесть детей из числа приглашенных посетили большой кремлевский каток, организованный около Государственного универсального магазина, и встретились с Президентом России Владимиром Путиным.