Моряка с котом спасли после семи месяцев дрейфа на сломанной шлюпке в океане

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Моряка из Польши на самодельной сломанной лодке спасли у берегов заморской территории Франции в Индийском океане – острова Реюньон, передает «Интерфакс».

Дрейфующую лодку обнаружили с яхты туристы и вызвали спасателей, которые эвакуировали мужчину и находившегося с ним кота. 50-летний поляк рассказал, что продрейфовал семь месяцев. В мае он направился в ЮАР на поиски работы.

В путь он отправился на спасательной шлюпке с пассажирского судна, которую сам усовершенствовал. Средства связи на лодке сломались, и моряк дрейфовал до тех пор, пока его не обнаружили.

С собой у моряка были запасы еды на месяц, которые он как мог растягивал, а еще ел то, что смог выловить из океана.