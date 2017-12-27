В Татарстане за год на производство растениеводческой продукции потрачено 32 млрд рублей

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане в этом году на производство растениеводческой продукции было затрачено 32 млрд рублей. Валовой сбор зерноединиц составил 8,3 млн т.

Об этом заявил сегодня на совещании в Мамадышском районе РТ начальник отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода республики Ирек Садыков, сообщает пресс-служба министерства.

По словам докладчика, более 35 ц/га зерноединиц собрали Заинский, Сармановский, Балтасинский и Тетюшский районы. Самая низкая продуктивность пашни наблюдается в Агрызском, Верхнеуслонском, Черемшанском и Камско-Устьинском районах.

Начальник Госсорткомиссии по РТ Виталий Новичков отметил, что в республике рекомендовано к возделыванию 87 сортов зерновых и зернобобовых культур. В текущем году было предложено семь сортов для включения в реестр.

Татарстан полностью обеспечен семенами зерновых и зернобобовых культур под урожай 2018 года, подчеркнул замруководителя Россельхозцентра по РТ Рафис Хабибуллин.

Он обратил внимание собравшихся на важность грунтового контроля, необходимость сертификации семян, проведения фитосанитарного мониторинга и защитных мероприятий.