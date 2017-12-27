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Песошин: По результатам 2017 года Татарстан должен занять 6-е место по объему ВРП в РФ

27 декабря 2017, 18:55 , Фото: Александр Эшкинин

Песошин: По результатам 2017 года Татарстан должен занять 6-е место по объему ВРП в РФ Валовой региональный продукт Республики Татарстан впервые превысит 2 трлн рублей, сообщил Премьер-министр РТ.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). По итогам 2017 года Татарстан может занять шестое место в России по объему ВРП. Об этом на традиционной новогодней встрече членов и партнеров Торгово-промышленной палаты Татарстана заявил Премьер-министр республики Алексей Песошин.

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Валовой региональный продукт Республики Татарстан впервые превысит 2 трлн рублей, также отметил Песошин.

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«Самое главное – это то, что в сложных условиях 2017 года нам вместе удалось сохранить эту тенденцию, сохранить поступательное движение нашей республики. Это можно достигнуть только в результате совместной работы», – добавил он.

Необходимо отметить работу Торгово-промышленной палаты, которая является своеобразными мостиком между законодательной, исполнительной властью и бизнесом, подчеркнул Премьер-министр РТ.

Торгово-промышленная палата является тем связующим местом, которое позволяет вместе достигать новых результатов и двигаться вперед, резюмировал он, поздравив всех с наступающим Новым годом от имени Правительства региона и от себя лично.


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