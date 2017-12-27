Полуторагодовалый ребенок в аэропорту Пулково погиб из-за кустарной детали трапа

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Трехлетний ребенок в аэропорту Пулково погиб из-за самодельной детали трапа. Об этом говорится в публикации издания «Фонтанка».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что 15 октября скончалась полуторагодовалая девочка, упавшая с трапа в аэропорту «Пулково» 28 сентября. В тот день при выходе из самолета под 44-летней женщиной и ее полуторагодовалой внучкой на руках провалился выдвижной пролет трапа. Они упали с высоты более трех метров. Женщина попала в больницу с переломами, а девочка — с черепно-мозговой травмой.

Следствие назначило техническую экспертизу. Сегодня стали известны ее результаты.

«Вместо оригинального узла трапа – опорной оси верхней переходной площадки – во время ремонта был установлен самодельный аналог, имеющий принципиально другую конструкцию, не выдерживающий регулярных нагрузок при посадке и высадке пассажиров... и является гораздо менее прочной конструкцией», – говорится в заключении экспертов.