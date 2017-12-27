(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Объявлен конкурс на логотип Общественной палаты Татарстана. Победитель станет почетным партнером палаты, а также получит приз, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Заявки от желающих принять участие в конкурсе принимаются с 13 декабря 2017 года по 15 января 2018-го.

В ходе второго этапа путем народного голосования в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» будут определены три лучших логотипа. Голосование будет длиться с 16 по 31 января.

Жюри обязано будет определить лучший логотип не позднее 12 февраля, а объявлен победитель конкурса будет 19 февраля.

Всю необходимую информацию для участия в конкурсе можно найти на официальном сайте Общественной палаты РТ.