Все новости Татарстан Россия

Политика

Правительство Украины уволило по собственному желанию 25-летнюю замглавы МВД

27 декабря 2017, 18:40

Назначение Деевой в октябре 2016 года заместителем министра вызвало настоящий скандал среди украинской общественности.
Завтрак с 25-летней замглавы МВД Украины купили за 10 тыс. гривен
Завтрак с 25-летней замглавы МВД Украины выставили на аукцион
Российский журналист Андрей Стенин на Украине объявлен в розыск
Неизвестные захватили райотдел милиции в Донецкой области – МВД Украины
Александр Музычко был убит во время задержания преступной группировки на Украине

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Правительство Украины уволило с должности заместителя министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции 25-летнюю Анастасию Дееву. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Деева уволена, есть заявление по собственному желанию», – приводит слова вице-премьера Павла Розенко «Интерфакс-Украина».

«Сегодня Анастасия Деева завершила свою коденцию в должности зам. министра. Скажу прямо – она молодец! С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы. <…> Благодарю за службу!» – написал в своем Twitter’е глава МВД Арсен Аваков (особенности орфографии автора сохранены – прим. Т-и).

Назначение в октябре 2016-го Деевой, которой тогда было 24 года, замглавы МВД вызвало настоящий скандал среди украинской общественности. Сомнениям способствовали и возраст чиновницы, и обнаружившиеся в Сети откровенные фотографии с ней. На защиту заместителя тогда выступил сам руководитель ведомства Аваков. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter