Правительство Украины уволило по собственному желанию 25-летнюю замглавы МВД

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Правительство Украины уволило с должности заместителя министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции 25-летнюю Анастасию Дееву. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Деева уволена, есть заявление по собственному желанию», – приводит слова вице-премьера Павла Розенко «Интерфакс-Украина».

«Сегодня Анастасия Деева завершила свою коденцию в должности зам. министра. Скажу прямо – она молодец! С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы. <…> Благодарю за службу!» – написал в своем Twitter’е глава МВД Арсен Аваков (особенности орфографии автора сохранены – прим. Т-и).

Сегодня Анастасия Деева завершила свою коденцию в должности зам. министра. Скажу прямо - она молодец! С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы. Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю с ними она справится так же хорошо как и в МВД! Благодарю за службу! pic.twitter.com/h3CpULBAIE — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 27 декабря 2017 г.

Назначение в октябре 2016-го Деевой, которой тогда было 24 года, замглавы МВД вызвало настоящий скандал среди украинской общественности. Сомнениям способствовали и возраст чиновницы, и обнаружившиеся в Сети откровенные фотографии с ней. На защиту заместителя тогда выступил сам руководитель ведомства Аваков.