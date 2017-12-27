Полузащитник казанского «Рубина» исполнит мечту восьмилетнего болельщика

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Полузащитник сборной России и казанского «Рубина» Магомед Оздоев исполнит мечту победившего в конкурсе Российского футбольного союза (РФС) мальчика Семена Танкова. Об этом сообщает ТАСС.

Мечта восьмилетнего ребенка – увидеться с родной сестрой и племянником.

В ноябре этого года стартовал проект: болельщики сборной России в возрасте до 14 лет писали письма и снимали видеообращения с рассказом о своей мечте и любви к футболу. Футболисты сборной России выбрали 121 лучшую историю из 3 тыс. Теперь спортсмены намерены исполнить желания победителей.

Оздоев пообщался с Семеном по видеосвязи. Мальчик рассказал, что очень хочет поехать на Сахалин, чтобы увидеться с родной сестрой и племянником, которого еще никогда не видел.

В проекте принимают участие и игроки «Локомотива», «Спартака», «Зенита», других клубов. Они помогут осуществиться мечте мальчика – он побывает на Сахалине.