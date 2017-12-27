Рафис Бурганов наградил педагогов РТ – победителей всероссийских конкурсов

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Сегодня в Казани состоялось чествование 11 педагогов – победителей всероссийских конкурсов. Глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов вручил им благодарственные письма.

«Чествуем наших выдающихся педагогов – людей, которые выделяются из коллектива своей работоспособностью, результатами, вкладывают в наше будущее, – сказал на встрече с учителями и директорами министр образования и науки РТ. – Я всегда, выступая в школах перед молодежью, говорю, что надо вовремя благодарить тех, кто сделал вас такими, какими вы сегодня являетесь».

Вице-премьер поблагодарил педагогов за то, что они, не считаясь со временем, иногда в ущерб своим собственным интересам, отдают душу для занятий с детьми. «Я горжусь вместе с вами за наш общий результат, который был достигнут благодаря поддержке Президента и Правительства республики», – подчеркнул он.

«Самый главный капитал, который, к счастью, у нас не иссякает и не иссякнет – наши педагоги. Соотношение цена – качество в этой отрасли у нас самое оптимальное, потому что давать такие результаты за не самую высокую зарплату можете только вы, люди, которые живут и горят своим делом. И учиться нужно у вас», – обратился Бурганов к педагогам.

Благодарственные письма из рук министра получили директор IT-лицея К(П)ФУ Тимербулат Самерханов – суперфиналист всероссийского конкурса «Директор года», вошедший в десятку лучших директоров 2017 года, и директор Школы Иннополиса Айнур Шигапов – серебряный медалист всероссийского конкурса «Успешная школа-2017».

За победы в этом году на всероссийских конкурсах были отмечены и другие педагоги.

Так, в Ханты-Мансийске в декабре прошел финал всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Педагог дополнительного образования Дома детского творчества Лениногорского района Надежда Афанасьева заняла первое место в номинации «Физкультурно-спортивная». А педагог дополнительного образования Дома детства и юношества Мамадышского района Андрей Филиппов победил в номинации «Естественнонаучная».

Финал XI всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека» также состоялся в декабре. Победителем в номинации «Воспитание в работе с детскими общественными объединениями» стала педагог-организатор Дворца творчества детей и молодежи имени И. Х. Садыкова Нижнекамска Анна Гафиятова.

В октябре прошел VI всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог России-2017». Татарстан на конкурсе представлял педагог-психолог школы № 37 Набережных Челнов Александр Филиппов, который стал его лауреатом.

В Воронеже в ноябре состоялся VIII всероссийский конкурс «Учитель здоровья России-2017». Учитель истории и обществознания школы № 10 Лениногорского района Виктория Бань стала лауреатом конкурса.

Казанская школа-интернат имени Е. Г. Ласточкиной получила диплом финалиста первого всероссийского конкурса «Школа – территория здоровья», финал которого состоялся в Москве в декабре. В конкурсе приняли участие более 600 общеобразовательных и коррекционных школ, а также организаций для людей с ограниченными возможностями здоровья и школ-интернатов.