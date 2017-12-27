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Культура

Татгосфилармония представила три премьеры и возобновила показ новогоднего хита

27 декабря 2017, 22:48

Новогодние представления в Татарской филармонии продолжатся до 7 января.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Татарская государственная филармония имени Г. Тукая подготовила три премьеры и возобновила показ новогоднего хита, сообщает пресс-служба филармонии.

Старт новогодним представлениям дал Государственный оркестр народных инструментов Татарстана. Худрук оркестра Анатолий Шутиков представил новогоднюю сказочно-музыкальную фантазию «Миллион новогодних звезд, или Необыкновенное космическое путешествие». В процессе представления зритель услышал музыкальные шлягеры в исполнении оркестра и повстречался с яркими персонажами.

Вторая премьера – «Аленький цветочек» по одноименной сказке русского писателя Сергея Аксакова в исполнении Филармонического джаз-оркестра Татарстана (художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель искусств РТ Анатолий Василевский). В представлении задействован также театр танца «Сайдаш» (художественный руководитель – народный артист РТ Тагир Латифуллин).

Третья премьера – музыкальная сказка «Нехочуха» от Филармонического музыкально-литературного лектория.

Еще одна постановка Филармонического музыкально-литературного лектория – «Новогодние приключения Буратино». Историю о новогодних приключениях творения Папы Карло юные зрители впервые увидели в 2015 году. Сказка побила рекорды популярности как среди маленьких детей, так и среди школьников.

Новогодние представления в Татарской филармонии продолжатся до 7 января.


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