Китайский инвестор построит в Нижнекамске завод по окраске рулонной стали за 400 млн рублей

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Компания «Камасталь» (дочка базирующейся в Шаньдуне китайской фирмы «Циндао Бэйцзяэр Инвестирование») построит в Нижнекамске завод по обработке и окраске рулонной стали за 400 млн рублей.

Соответствующее соглашение подписали сегодня ООО «Камасталь» и Агентство инвестиционного развития Татарстана.

Производство будет запущено уже в следующем году, отметила глава АИР РТ Талия Минуллина. По ее словам, большую роль в привлечении инвестора сыграло руководство муниципалитета и присвоение городу статуса ТОСЭР.

«Компания "Камасталь" является поставщиком Haier, она занимается окрашиванием листовой стали. Они заходят сюда с будущим заделом на индустриальный парк, где будут 12 заводов Haier», – добавила Минуллина.