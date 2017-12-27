Журналистов Татарстана наградили за освещение событий медицины

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Валерия Белова). Сегодня в городской поликлинике № 21 Казани министр здравоохранения РТ Адель Вафин наградил за освещение медицинских проблем победителей двух республиканских журналистских конкурсов – «Слушай свое сердце» и «Движение в радость».

«В конкурсах приняли участие около двухсот работ авторов. По итогам конкурса победители награждаются дипломами Министерства здравоохранения РТ», – отметил глава ведомства.

В конкурсе «Слушай свое сердце» в номинации «Лучший телевизионный сюжет» первое место заняла корреспондентка ТК «Эфир» Эльмира Калимуллина.

В номинации «Лучший радиосюжет» первое и второе места достались корреспондентке входящего в ТРК «Новый век» «Болгар радиосы» Гульнаре Шагабиевой и журналистке филиала АО «Татмедиа» – радиостанции «Актаныш» Альфие Габдулкабировой соответственно.

Обладательницей первого места за лучшую газетную статью стала журналистка газеты «Республика Татарстан» Светлана Григоренко (Арсентьева). Второе и третье места достались газете «Электронный Нижнекамск» и журналу «Идел» – «Идель».

Победителями в номинации «Лучшая публикация в интернет-СМИ» стали собкоры нескольких федеральных изданий.

Первыми в номинации «Лучший материал с заботой о детях» стали корреспонденты ВГТРК ГТРК «Татарстан», филиала АО «Татмедиа» – Актанышского информационно-редакционного центра и журнала «Ялкын».

Лучшей в конкурсе «Движение в радость» в номинации «Лучшая публикация в интернет-СМИ» признана журналистка ИА «Татар-информ» Гульнар Гарифуллина.

Победительницей в номинации «Лучший материал с заботой о детях» стала корреспондентка ИА «Татар-информ» Валерия Белова.