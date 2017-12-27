СМИ: Стрелок из фабрики «Меньшевик» сдался полиции

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Мужчина, который устроил стрельбу на фабрике «Меньшевик» в Москве, сдался полиции. Об этом сообщается в публикации на сайте РЕН ТВ.

Сегодня около 9 утра в Москве бывший совладелец фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов открыл огонь по людям в здании предприятия. Из карабина «Сайга» он убил охранника фабрики. Затем Аверьянов бросил карабин в шиномонтажной мастерской и скрылся в 10 утра.

Сотрудники полиции и Росгвардии проверили территорию «Меньшевика». Стрелявшего там не нашли, зона поиска была расширена.

Информация о том, что на фабрике удерживались заложники, не подтвердилась. Находившиеся на фабрике люди, не покидали ее из соображений безопасности.

